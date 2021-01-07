Çorum'da kahreden görüntü

Çorum'da bir kedi, dört ayakları da kesilmiş halde cansız bir şekilde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Buharaevler Mahallesi 27. Sokak'ta yürüyen Muzaffer Önsöz, yol kenarında hareketsiz halde bir kedi gördü. Kediye yaklaşan Önsöz, gördüğü manzara karşısında şoka girerken, kedinin dört ayağının da kesildiğini ve hayatını kaybettiğini anladı. Durumu hemen ekiplere bildiren ve olaya tepki gösteren hayvansever vatandaş, failin bulunmasını ve suçun cezasız kalmamasını istedi. Vahşice öldürülen kedi, Çorum Belediyesine bağlı ekipler tarafından bulunduğu alandan kaldırılarak götürüldü.

"Tek kelimeyle bu bir vahşet"

Vahşice öldürülen kediyi bulan Muzaffer Önsöz, “Sabah hayvanı ayakları kesilmiş vaziyette gördüm. Neye uğradığımı şaşırdım. 'Üzerinden acaba araç falan mı geçti' diye düşündüm. Hayvanın ayaklarının muntazam şekilde kesildiğini fark ettim. Arkadaşlarımı aradım. Onlar da sağ olsun yardımcı oldular. Emniyet ve belediyeyi aradılar. Umarım yetkililer bunu kimin yaptığını tespit ederler. Başka da yapacak bir şey yok. Anlamakta da güçlük çekiyorum. İnsanoğlu bunu nasıl yapabilir? Tek kelimeyle vahşet bu” dedi.