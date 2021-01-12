İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da kahreden kaza, yola fırlayan kamyon sürücüsü öldü

Çorum’da meydana gelen trafik kazasında yola fırlayan kamyon sürücüsü hayatını yitirirken 2 kişi de yaralandı.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında yola fırlayan kamyon sürücüsü hayatını yitirirken 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgiye göre kaza, Çorum-Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. M.T. idaresindeki 06 RG 814 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Murat Erbattal (42) idaresindeki 19 UL 058 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, orta şeride aşıp karşı şeride geçerek boş bir fabrikanın bahçesine devrildi. Kamyon sürücüsü Erbattal da bu esnada dışarı fırladı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sürücünün olay yerinde hayatını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan M.T. ve R.D. hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.


Kaza anı kameralara yansıdı


Yaşanan üzücü kaza, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tali yoldan ana yola çıkan kamyon ile otomobilin çarpıştığı anlar yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.