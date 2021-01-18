Çorum'da kar yağışı

Çorum'un İskilip ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı merkezi beyaz örtü ile kapladı.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava İskilip'te yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı nedeniyle ilçe ayrı bir güzelliğe bürünürken, kartpostallık manzaralar oluştu.

Metereoloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan haritada ülke genelinde olağanüstü kuraklığın yaşandığı illerin başında gelen Çorum'da etkili olan kar yağışı herkesin olduğu gibi en çok çocukların yüzünü güldürdü.

Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine saatler kala kısa süreli de olsa sokağa çıkarak karın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar kartopu oynarken bazıları da kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

İlçede etkili olan zaman zamanda şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle İskilip Belediye de teyakkuza geçti. Karla mücadele timleri ilçedeki ana caddeler başta olmak üzere ara sokaklar ve yüksek kesimlerde de yaptığı kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri bir taraftan küreme işlemi yaparken diğer taraftan da tuzlama çalışması yapıyor.

Belediye Başkanı Ali Sülük yaptığı açıklamada; “Meteorolojiden gelen bilgi üzerine kar hazırlığımızı yaparak tüm tedbirlerimizi almıştık. Akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemizde yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, ekiplerimizi seferber ettik. Halkımızın önce can güvenliğini düşünerek çalışmalara başladık. Çalışmalarımız kar yağışına bağlı olarak aralıksız sürecek” dedi.