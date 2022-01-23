Çorum'da kar yağışı etkili oldu, karayolunda ekipler seferber oldu

Çorum'un Osmancık ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. D-100 Karayolu ve ilçe merkezinde olumsuzlukların yaşanmaması için, karayolları, belediye ve bölge trafik ekipleri teyakkuza geçti.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Osmancık D-100 Karayolu Hacıhamza köyü yakınlarında bir tır yoğun kar yapışı nedeniyle kaza yaptı. Kaza yapan tır olay yerinden kaldırılana kadar, karayolu ulaşımı bir süreliğine trafiğe kapandı. Bölge trafik ekipleri bu süre zarfında yolu kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için araçları tesislere yönlendirdi.

Yoğun kar yağışı ile birlikte Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de günlük yaklaşık 10 bin aracın geçiş yaptığı D-100 karayolunda kar mesaisi yapıyor. Karayolları personeli, bölgede karla mücadele çalışmasını sürdürürken, trafik ekipleri de güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Trafik ekipleri, sorumluluk bölgesinde olan ana güzergahlarda özveri ile çalışıyor.

Belediye Fen işlerine bağlı ekipler de ilçe merkezinde ana cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarına devam ediyor. Akşam saatlerinde etkisini artırarak devam eden kar yağışı Osmancık yol boyu esnafını da harekete geçirdi. Yol boyunda 7/24 faaliyetlerini sürdüren esnaflar işyerlerinin önüne ve brandalara biriken karları temizliyor bir yandan da karın tadını kartopu oynayarak çıkarıyor.

Devam eden kar yağışıyla birlikte yol ve kaldırımlar bembeyaz olurken, vatandaşlar uzun bir aradan sonra lapa lapa yağan karın altında yürüyüş yaparak fotoğraf çekindi. Öte yandan ilçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa süreliğine de elektrik kesintisi meydana geldi.