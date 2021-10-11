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Çorum'da kaybolan 2 çocuğu jandarma ve AFAD ekipleri buldu

Çorum’un market alışverişi için köyden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum'un market alışverişi için köyden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 2 çocuk, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları neticesinde bulunarak ailelerine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Tarhan köyünde yaşayan Utku S. ve Arda S., alışveriş yapmak için köylerinden 1 kilometre uzaklıktaki akaryakıt istasyonuna gitti. Çocukların uzun süre dönmemesi üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.


İhbar üzerine köye giden İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki çocuk arazide bularak ailelerine teslim etti.

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