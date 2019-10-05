Çorum'da kayıp şahsın cesedine ulaşıldı

Çorum'da yaklaşık bir ay önce kayıp ihbarında bulunulan emekli polis memurunun cesedine ulaşıldı.

Ailesi tarafından kayıp bildiriminde bulunulan emekli polis memuru M.B'nin (68) cesedi vatandaşlar tarafından şehitlik karşısındaki boş arazide bir kuyunun içinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Çorum Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri'nin yapmış olduğu incelemede, tamamen çürüyen ve tanınmayacak halde olan cesedin 02.09.2019 tarihinde ailesinin kayıp bildiriminde bulunduğu emekli polis memuru M.B'ye ait olduğu ve şahsın kendi tabancası ile başına bir el ateş ederek intihar ettiği belirlendi.

Olay yeri ve ceset üzerinde yapılan incelemede, ölümünden bir ay sonra bulunan cesedin kısmen hayvanlar tarafından parçalandığı belirlenirken, cesedin yanında M.B'ye ait beylik tabancası ile bir miktar para ve kimlik ve kartlar bulundu.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından M.B'nin cesedi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtım ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.