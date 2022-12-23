Çorum'da kongre kültür merkezi inşa edilecek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları “Yeni şehir projesi” çerçevesinde Kongre Kültür Merkezi'nin de inşa edileceğini belirterek 2023 yılında temel atmayı planladıklarını açıkladı.

Çorum'un kültür ve sanat hayatına önemli katkı sağlayacak olan Kongre Kültür Merkezi konusunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'dan müjdeli haber geldi. Kongre Kültür Merkezi'ni çimento fabrikası arazisinde uygulayacakları yeni şehir projesi içerisinde inşa edeceklerini açıklayan Başkan Aşgın, buranın proje ihalesi için 2023 yılı bütçesinden ödenek ayırdıklarını söyledi.

Çorum'da kültür, sanat ve bilimsel etkinlikler için ihtiyaca cevap verebilecek bir salonun eksikliğine işaret eden Başkan Aşgın, “Kongre Kültür Merkezi bu şehrin çok elzem bir ihtiyacı. Bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte, Çorum'a uzun yıllar hizmet edecek, içerisinde farklı büyüklüklerde salon ve fuayenin olduğu çok güzel bir Kongre Kültür Merkezi'ni Çimento Fabrikası arazisine yapacağız. Bu çok büyük bir proje olacak ve uzun yıllar şehrimize hizmet edecek. Proje bedelini 2023 bütçesinde ayırdık. En kısa zamanda projeyi hazırlatacağız ve 2023 yılı Kasım ayında buranın ihalesini yaparak temelini atacağız” dedi.