Çorum'da köpek çalan 2 kişi tutuklandı

Çorum'da, bir evden köpek çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından çalıntı köpekle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Yavruturna Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir eve giren iki kişi evin Bahçesi'nde bulunan köpeği alarak uzaklaştılar. Sahibinin köpeğinin çalındığı anlayarak şikayetçi olması üzerine hırsızlık ve yankesicilik büro amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen iki şüpheli çaldıkları cins köpek ile birlikte yakalandı. Çalınan köpeği sahibine teslim eden polis ekipleri gözaltına aldıkları zanlıları da yapılan işlemlerin ardından Adliye'ye sevk ettiler. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan iki zanlı Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.