İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da korona virüs tedbirleri

Çorum’da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Çorum'da korona virüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.


Çorum Belediyesi tarafından vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte ediliyor.


Ekipler cami, okul, otobüs durakları, çocuk parklarının yanı sıra toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklar toplum dezenfekte ediyor.


Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçları, kapalı duraklar, camiler, çocuk oyun alanları, otobüs terminali, Belediye hizmet binalarında dezenfekte çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirten Başkan Aşgın, “Sorumluluğumuz alanındaki tüm bölgelerde çalışma yaparak son günlerde gündemde olan korona virüs salgınıyla ilgili önlemlerimizi artırdık. Hemşehrilerimizden de hijyen kurallarına daha çok dikkat ederek topyekün seferberliğe dönüşen bu konuya katkılarını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki korona virüsü aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.