İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da köyde yangın çıktı, 7 ev kül oldu

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sorkun köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiyeyi arayan köylüler yardım istedi. İhbar üzerine köye Çorum ve İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü'ne itfaiye ekipleri müdahale etti.


Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirterek, “Yangında 7 evimiz yandı. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.