Çorum'da mahrem kurye operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel Yapılanma-Terörizmin Finansmanına Fon Sağlama faaliyetlerinin deşifresine yönelik; ülke genelinde yapılan "Gazi Turgut Aslan Mahrem Kurye" operasyonu çerçevesinde, Çorum'da gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik çalışmalar sonucunda terör örgütünden kopmaları önlemek ve örgüt üyeleri arasındaki sadakati artırmak amacıyla banka ve kargo şubeleri üzerinden kartsız şekilde örgüt üyelerine terör finansmanı sağlandığı, örgüt üyeleriyle toplantılar düzenlendiği tespit edildi. Sabah saat 06.00'da 10 şüpheli şahıs ve şahıslara ait 14 ikamet ve işyerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda; şüphelilerin üzerinde, ikamet ve işyerlerinde yapılan adli aramalarda 16 adet cep telefonu, 3 adet Hard Disk(HD), 16 adet sim kart, 2 Bin 235 Türk Lirası, 275 Euro ile 148 adet örgütsel dijital döküman ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.