İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da marangoz atölyesi alev alev yandı

Çorum’da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, bitişikte bulunan 5 iş yerine daha sıçradı.

Çorum'da bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, bitişikte bulunan 5 iş yerine daha sıçradı.


Yangın, Merkez Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 21. Cadde üzerinde bulunan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler, kısa süre içerisinde rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan boya dükkanı ve değirmen imalathanesine de sıçradı. Yangının fark edilmesi ve haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çorum Belediyesine ait itfaiye araçlarının yanı sıra 5 sulama tankerinin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Zaman zaman irili ufaklı patlamaların da yaşandığı yangın, yaklaşık 4 saatin ardından söndürülürken soğutma çalışmaları da devam ediyor.


Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.