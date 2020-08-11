Çorum'da maske denetimi

İçişleri Bakanlığının artan korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde denetimlerin artacağını açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da korona virüs denetimleri başladı.

Sabah saatlerinden itibaren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il genelinde belediye ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Denetimlerde esnafı ziyaret eden Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet vatandaşları maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını istedi. Kurallara uyanlara teşekkür eden Aşgın, maske takmayanları ise uyararak vakalardaki artışa dikkat çekti.

'Başkandan ilginç diyaloglar'

Başkan Aşgın'ın, Gazi Caddesi üzerinde yaptığı denetimlerde ilginç diyologlarda yaşandı.

Caddede dondurma ve simit satışı yapan esnaflara “Maskesiz olana dondurma ve simit yok değil mi?” diye soran Aşgın, her iki esnafa da kurallara uydukları için teşekkür etti.

Kadeş meydanında maskesi kolunda takılı bir şekilde cep telefonu ile konuşan bir kadını gören Başkan Aşgın, “Çok medyatik oldunuz. Kolunuzdaki maskeden dolayı Türkiye sizi konuşacak. Maske ve sosyal mesafe çok önemli. Vakalarda maalesef artış var. Lütfen maske kullanımında biraz daha dikkatli olalım” dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgınına karşı büyük bir mücadele yürütüldüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, toplumun bütün kesimleriyle güzel bir sınav verdiklerini belirtti.

Son dönemlerde vaka sayılarında dünyada olduğu gibi Çorum'da da kısmi artışların söz konusu olduğunu dile getiren Aşgın, “Denetimlerimizi zabıtalarımızla birlikte sürekli yapıyoruz. Bugünde farkındalık oluşması için denetimlere bizzat katıldım. Şehrin tamamında büyük oranda kurallara uyulduğunu gördüm. Bu bizi mutlu etti. Bu dönemin klişe sözü maske, mesafe ve hijyen. Bu üçü olursa problem yok. Bu üçü olmazsa korona virüs belası tüm toplumu sarmaya devam ediyor. Hemşerihlerimize şu cağrıda bulunmak istiyorum. Mutlaka maske taksınlar. Mesafeye dikkat etsinler. Hijyene dikkat etsinler. Kurallara uyduktan sonra bu korona virüs belasından en kısa sürede kurtulacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

'Trafik polisleri anonslarla uyardı'

İl genelinde ekiplerin denetimleri devam ederken, trafik polisleri de şehirdeki ana caddelerde vatandaşları yaptıkları anonslarla uyarmaya devam ediyor.

İnsan yoğunluğunun olduğu sürekli devriye görevi yapan polisler, “Sevgili vatandaşlarımız korona virüs vakalarında artış görülmesi nedeniyle maske takalım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Kurallara uymayanlar ve maske takmayanlara idari para cezası uygulanacaktır” anonsları yapıyor.