Çorum'da mülteci öğrencilerin eğitime entegrasyon çalışmaları

Suriyeli Öğrencilerin Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında Çorum'da eğitim gören mülteci öğrencilerin durumları masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Çorum'da 15 bin civarında mülteci barındığını, okullarda ise 3 bin 342 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, “Bunlar içerisinde çok yetenekli öğrenciler bulunuyor. Bu misafirlerimizin Türkçe'yi tam öğrenmelerini amaçlıyoruz. Okullarımıza devam eden öğrencilerimize hem dilimizi hem de kültürümüzü çok iyi öğretmemiz bizim için bir kazanım olacaktır. Eğitimciler olarak devletimizin yaptıkları yanında bizim de çalışmamız gerekiyor. Üniversitemiz bu konuda duyarlı. Akademisyenlerimiz bizimle birlikte okullarımızda çalışmalar yapıyorlar. İnanırsak sorunlarımızı çözer ve ülkemize katma değer kazandırmış oluruz” dedi.

İl Göç İdaresi'nden Uzman Sidre Nil Yanık ise, Çorum'un mülteci yoğunluğu fazla olan iller arasında olduğunu belirterek, göçmen ailelerle görüşmeler yaptıklarını bu görüşmelerde Türkçe öğrenmeleri noktasında sorun yaşadıklarının tespit edildiğini belirtti. Okula devam etmeyen öğrenciler için adres güncellemeleri yapılacağını dile getiren Yanık, böylece bu sorunun da çözüleceğini düşündüklerini ifade etti.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Uçar da, okullarda yürüttükleri “Dil Kardeşliği Projesi” hakkında bilgiler vererek, “Göç küresel bir sorun. Bizim de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın var. Bu süreç bitmeyecek. Bu süreçten nasıl daha az zararla ya da karlı çıkabiliriz? Üniversitemizin Göç Merkezi'nde bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Suriyeliler ve diğer göçmenlerle ilgili ön yargılar var. Bunların azalması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz son yıllarda yoğun bir şekilde Suriyelilerin göçüyle karşılaştık. Dünya istemiyor gibi gözükse de sınırlarını bir şekilde açıyorlar. Bazı olumsuzluklar olsa da mültecilerin olumlu katkıları da var. Dünyada ucuz iş gücü olarak görülüyor. Dünyada en çok göçmeni olan ülkeler en gelişmiş ülkeler. Dil öğrenmeyen öğrenciler entegre olamıyorlar. Biz de ‘Dil Kardeşliği Projesi' ile öğrencilerimizin dil öğrenmelerine katkı sunmayı hedefliyoruz. Okullar da gönüllülük esasına dayalı oluşturduğumuz gruplarla göçmen öğrenciler kendi dillerini öğretirken bizim öğrencilerimiz de onlara Türkçe'yi öğretiyorlar. Bunun çok olumlu sonuçlarını gördük” ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Coştu da, bu toprakların göç konusuna yabancı olmadığını belirterek, konuya rasyonel olarak yaklaşmak ve politikalar üretmek gerektiğini belirtti.

Göçmenler konusunda öğretmen yaklaşımları üzerinde çalıştıklarını anlatan Doç. Dr. Coştu, “Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin ve rehber öğretmenlerimizin tutumu nedir? Bunları tespit ederek uyum içerisinde ortak strateji geliştirmek istiyoruz. Sizlerle bizi buluşturduğu için İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macit Yılmaz da, geçim kaygısından kaynaklanan sorunlar nedeniyle mülteci öğrencilerin devamsızlık yaptığını belirterek, bu öğrencilerin atık toplayarak geçimlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.