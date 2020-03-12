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Çorum'da okullar korona virüsüne karşı dezenfekte ediliyor

Çorum’un İskilip ilçesinde okullar korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde okullar korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.


İskilip belediyesi tarafından camilerde başlatılan dezenfekte çalışmaları okullarda da devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarının halkın yoğun olduğu bölgelerde devam edeceği bildirilirken, vatandaşlarda yapılan çalışmalardan memnuniyetini dile getiriyor.


İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, temizlik ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini ve çocuklar başta olmak üzere herkesi hijyen konusunda dikkatli davranmaları konusunda uyararak, “İlçemizde okullarımız dezenfekte edilerek, hijyen uygulamalarımız devam etmektedir. Oluşabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, gerekli hijyen ve temizlik kurallarına riayet edelim” dedi.

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