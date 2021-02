Çorum'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Çorum'da köy okullarında korona virüs salgınına karşı tüm tedbirler alındı. Sınıflar 15 Şubat'ta başlayacak olan yüz yüze eğitime hazır hale getirildi.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç beraberinde Şube Müdürü Uluçay ile birlikte ilçedeki köy okullarında yapılan çalışmaları inceledi. İki köy okulunda 297 öğrencinin eğitime başlayacağı ilçede korona virüs salgınına karşı tüm tedbirler de alınmış durumda.

Öğrencilere okula girişte yeni maske verilecek ve ateşleri ölçülerek okula alınacak. Sınıflarda yapılan değişiklikle dersliklerde de en fazla 10 öğrenci bulunacak. Sınıfların girişinde oturma listeleri bulunacak. Öğrenciler kendilerine ayrılan ve üzerlerinde isimleri yazılı sıralara tek kişi oturacak, başka sıraya oturamayacak ve sıra değiştiremeyecek. Öğrenciler istedikleri zaman maskelerini yenileyebilecek. Maskeler özel olarak ayrılan maske kutularına atılacak. Sınıf ve koridorlar da öğrencilerin kolay ulaşabileceği şekilde belirli aralıklarla asılan dezanfektanların kullanılması sağlanacak.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, “13 Mart 2020'de kapanan okullarımızla ilgili ilçe genelinde korona virüs tedbirlerimiz devam etti. Yaklaşık bir yıla yakın bir sürede öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okullarını özlediler. Hastalık ülkemizde inşallah yavaş yavaş azalacak. Bu süreçte biz Milli Eğitim Bakanlığı'mızın talimatıyla müdürlüğümüze bağlı iki köy okulumuzda toplam 297 öğrencimizi 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlatacağız” dedi.

Öğrencilerin 30'ar dakikalık dersler ve 10'ar dakikalık teneffüsler şeklinde günde 5 saat eğitim alacaklarını dile getiren Genç, “Yüz yüze eğitimin devam edebilmesi ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için her zaman söylediğimiz gibi kurallara uymak şart. Biz bu süreçte kurallara uyulmasına çok dikkat edeceğiz. Okullarımızda yeteri kadar temizlik görevlisi bulunacak. Tüm okullarımızda devletimizin, bakanlığımızın gönderdiği ödenekler kapsamında temizlik ve hijyen malzemeleri ile gerekli araç ve gereçler alınarak eğitim kurumlarımıza teslim edildi. Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Aldığımız tedbirler sadece okul ve sınıflarda değil, taşımalı olarak okula gelen öğrencilerimizin servislerinde de tüm tedbirler alındı” ifadelerini kullandı.

Okullarda hijyen dışında da bir takım tedbirler aldıklarını anlatan Genç, “Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak sınıf mevcutları 10 kişiyi aşmayacak şekilde planlandı. Bu öğrencilerimiz 1,5 metre aralıklarla tek kişilik sıralarda oturacak. Sıraların üzerinde öğrencilerin ismi bulunacak. Her öğrenci her gün aynı masaya oturacak. Okula girerken maskelerini değiştirecekler. Yeteri kadar yeni maske temini yapıldı. İstedikleri zamanda maskelerini değiştirebilecekler. Çıkarttıkları maskeleri maske atma kutularına atacaklar. Her sınıf girişinde dezenfektan makineleri var. Çocuklarımız bunlara kolayca ulaşabilecekler. Bizim arzumuz uzun süredir beklediğimiz yüz yüze eğitimi, öğrencilerimize kavuşmanın sevinciyle birlikte velilerimizden de istediğimiz, çocuklarımızı sabah okula gönderirken çocuklarımızın temizliklerine ve maskelerine dikkat etsinler. Eve geldiklerinde çocuklarının üzerlerini çıkartmaları ve maskelerini atmalarını istiyoruz. İmkan dahilinde sık sık banyo yapılmalı ve çocuklarımızın elbiseleri yıkanmalıdır. Bu kurallara uyarsak salgını biran önce atlatmanın yolunu bulmuş olacağız'' diye konuştu.

Öğrenciler okulların açılması için sabırsızlanıyor

Öğrenciler de okulların yeniden başlayacak yüz yüze eğitim sonrasında sevindiklerini belirtti. Uzaktan eğitimde verim alamadıklarını belirten öğrenciler okulların açılması için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Okul öğrencilerinden Erva Alaçam öğretmenlerini çok özlediğini kaydetti.

Yüz yüze eğitimin daha güzel olduğunu kaydeden Alihan Göynük ise, “Uzaktan eğitime katılmak için internetimiz olmuyor ve derse katılamıyoruz. Yüz yüze eğitimde daha iyi öğreniyoruz'' şeklinde konuştu.

Tuana Alaçam ise, "Online derslerden hiçbir şey anlamıyoruz. İnterneti olmayan arkadaşlarımız oluyor, derslere giremiyorlar. Ama inşallah yüz yüze eğitime başlıyoruz" açıklamasında bulundu.