Çorum'da orman yangını

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Ekmekçi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ekmekçi köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Köylülerinde kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alanın büyük bir kısmına yayıldı.

Zorlu arazi şartlarından dolayı suyu biten itfaiye ekiplerinin geri dönemediği bölgede arazözler ile su takviyesi yapılıyor. Yangına müdahale sürüyor.