Çorum'da orman yangını

Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Ahacık köyünde orman yangını çıktı. Yangını kontrol altına almak isteyen ekiplerin havadan ve karan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karabalçık bölgesi ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Çorum, Bayat, İskilip Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, dozer, su tankeri, çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopterde havadan müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı öğrenildi.