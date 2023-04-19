Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Çorum'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, Çorum-Amasya karayolu Elvan Çelebi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacer G.(25) yönetimindeki 61 AFJ 152 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hacer G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.