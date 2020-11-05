İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Çorum’un Boğazkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Sungurlu-Boğazkale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 SU 002 plakalı otomobil ile Renault marka 19 BN 123 plakalı hafif ticari araç havanın da yağışlı olmasının etkisiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç tarlaya savrulurken, meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde bulunan Orhan U., Yakup K. ve Burhan Ç. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.