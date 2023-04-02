Çorum'da otomobil kundaklandı

Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, Gülabibey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı 44. Sokak üzerine elinde benzin bidonu ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan 19 PB 599 plakalı otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Araçtan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.