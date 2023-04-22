Çorum'da otomobil kurşunlandı

Çorum'da bir araç kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapaklı 2. Sokak'ta sokak üzerinde park halinde bulunan 19 ACC 450 plakalı cip kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kurşunlama olayını gerçekleştiren zanlı yada zanlıların yakalanması çalışma başlatıldı.