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Çorum'da otomobil traktöre çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Çorum’da bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Çorum'da bir otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Samsun istikametine seyir eden Ufuk Aziz Ö. (57) yönetimindeki 34 AIZ 888 plakalı otomobil, Koparan mevkiinde bir traktöre arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü ile yolcular Kadir Yılmaz (42) ve Ömer Faruk Yıldız (39) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve belediye kaza kırım ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Çorum Belediyesi Kaza Kırım ekiplerince otomobilden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan traktörün ise kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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