Çorum'da parkdaki ağaçlara Yunus Emre'nin sözleri asıldı

Yunus Emre Parkında ağaçlara Yunus Emre'nin sözleri asıldı.

Yunus Emre'nin edebi yönü ve duru Türkçesi ile Türkçenin ahengini ve sanatsal yönünü dünyaya açtığını söyleyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yunus Emre bizim tasavvuf edebiyatımızda önemli şahsiyetlerden biri. Türkçeyi akıcı ve sade kullanışıyla tüm dünyaya tanıtan bir şairimiz. Şiirleri de tasavvuf öğretisinin en önemli eserlerinden kabul ediliyor. Böylesine önemli bir şairimizin adının şehrimizin güzide parklarından birinde yaşatılıyor olması bizim için ayriyeten gurur meselesi. Bu parkımızda Yunus Emre'nin kendi sözlerinin olması kadar anlamlı bir çalışmanın daha olamaz dedik ve parkın doğallığına yakışır, estetik anlamda çok hoş duran ahşap levhalara Yunus Emre'nin sözlerini yazarak parkımıza astık. 2021 yılının Yunus Emre yılı olarak kabul edilmesi anlamında da çok güzel bir çalışma oldu.” dedi.

Çorum Belediyesi kültür belediyeciliğine verdiği önemi Yunus Emre yılına özel yaptığı programlarla gösteriyor. Daha önce Yunus Emre şiir gecesi düzenleyen belediye, Çorum'da kültür ve sanatın lokomotifi olan Şehir Defteri Dergisinin 5. Sayısında da Yunus Emre özel eki çıkartmıştı. Yunus Emre Parkına Yunus Emre'nin sözlerinin asılmasıyla da Çorum Belediyesi, Yunus Emre'ye ve Türk Edebiyatına vermiş olduğu değeri bir kez daha göstermiş oldu.