Çorum'da Polis Haftası kutlamaları

yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe gözetilerek kutlanan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürü Mehmet Gülser tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu.

Atatürk anıtın'daki programın ardından Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve polisler Vali Mustafa Çiftçi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Vali Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerindeki yol kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret ederek günlerini kutladılar.

Vali Çiftçi ve Emniyet Müdürü Mehmet Gülser son olarak Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.