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Çorum'da sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi.



Yurdun birçok bölgesinde yağışlı havalar etkisini sürdürüyor. Haziran ayında yağışın artmasıyla birlikte bazı olumsuzluklar da beraberinde geldi. Sungurlu'da sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Di, Budaközü ve Akçay çaylarının debisi yükseldi. İlçeye bağlı bir çok köyde ekili tarım arazileri zarar gördü. İlçeye bağlı Eşme köyü yaylası yolu ise tamamen sele teslim oldu. Köye aşı için giden sağlık ekipler zor anlar yaşadı.

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