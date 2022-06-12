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Çorum'da sağanak yağış köy yolunu ulaşıma kapattı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile bir köyün yolu sular altında kalarak ulaşıma kapandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sebebi ile bir köyün yolu sular altında kalarak ulaşıma kapandı.


Çorum'un Sungurlu ilçesinde şiddetli sağanak etkili oldu. İki gündür ilçeyi etkisi altına alan yağış sebebiyle Türk Hacılarhanı köyü yolu, gece saatlerinde sel sularıyla taşınan ağaç ve molozlar sebebiyle ulaşıma kapandı. Birçok vatandaşın mahsur kaldığı köye Sungurlu Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler tarafından köy yolunun açılması için başlatılan çalışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti. Yapılan çalışmaların ardından köy yolu temizlenerek ulaşıma açıldı.

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