Çorum'da sağlık tarihine ışık tutan müze

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan “Geçmişten Günümüze Çorum'da Sağlık Müzesi” ve kütüphane düzenlenen törenle açıldı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçmiş yıllarda kullanılan tıbbi cihazlar ve insan vücudundan çıkan taşların sergilendiği müze tıp tarihine ışık tutarken, sağlık sektöründe yaşanan gelişmeyi de ortaya koyuyor. Müzenin yanında hastanenin teras katında öğrenciler ve araştırmacılar için de kütüphane oluşturuldu. Müze ve kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, “Geçmişten günümüze Çorum'da sağlıkla ilgili bütün verileri toplayarak bugünlere nasıl geldiğimizi göstermek için bir sergi alanı oluşturduk. Bunun için geçmişten günümüze fotoğrafları derledik. Sağlık cihazlarını toplamaya çalıştık. Buralara bakarak öğrencilerimizin ve bizlerin nostaljik yolculuk yaparak bugünkü sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha anlamamızı sağlar diye düşünüyoruz. Kütüphane de bir ihtiyaç. Şu an kütüphanemiz 30 öğrenci kapasiteli” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin büyük başarılara imza attığını belirterek, “Türkiye'deki etkinlik alanı itibarıyla özel yerini ve konumunu her geçen gün yükseltmekte” ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgını nedeniyle adeta kurtuluş mücadelesi verildiğini ve bu cephenin ön safında da sağlık çalışanlarının bulunduğunu anlatan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadelede hangi tür fedakarlıklar yaptıklarını tarihin yazacağını kaydetti.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da, korona virüs salgınının sona ermesi için temennide bulunarak, “Bu süreçte medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Avrupa'daki manzarayı görünce gerçekten Türkiye'de sağlık sektöründe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan reformlar ve verilen sağlık hizmetlerini görünce ülkem adına gurur duydum” şeklinde konuştu.

Devlet Hastanesiyle ilgili hiçbir problem olmadığını dile getiren Milletvekili Ceylan, “118 milyon lira maliyet çıktı. Yarın A ve B blokların yıkım yazışmalarını yapıyoruz. Yıkımla birlikte süreci kısa sürede başlatacağız” dedi.

Konuşmaların ardından müze ve kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve davetliler katıldı.