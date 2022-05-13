İhlas Haber Ajansı

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Çorum'da sahte para operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte para ile alışveriş yapan 3 kişi yakalandı.


İl merkezinde bazı şahısların sahte para ile alışveriş yaptıkları bilgisine ulaşan KOM ekipleri, yaptıkları incelemelerde 3 şahsın alışverişte sahte ABD doları verdiğini tespit ettiler. Piyasaya sahte para süren 3 şüphelinin kimliklerini belirleyen polis, düzenlediği operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 8 adet 100'lük sahte Amerikan doları ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesine muhalefet etmek suçundan haklarında hazırlanan tahkikat evrakı ile adliyeye sevk edildi.

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