Çorum'da şehit yakınları ve gazi destek birimi oluşturuldu

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, şehit aileleri ve gazilere yönelik hastane poliklinik ve servislerinde iş ve işleyişi kolaylaştırmak amacıyla 'Şehit yakınları ve Gazi Destek Birimi' oluşturuldu. Bu kapsamda hastane bilgi yönetim sistemine 1. derece şehit yakınları ve gazilerin kimlik bilgileri tanımlandı.

Sağlık hizmeti sunulan tüm hastalar ve yakınlarının değerli olduğunu vurgulayan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sinan Zehir, "Bu topraklar üzerinde özgürce yürüyebiliyor, nefes alabiliyor ve yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçlu olduğumuz gerçeği özgürlüğümüzün nişanesidir. Malazgirt'ten, Çanakkale'ye, Büyük Taarruz dan 15 Temmuz'a kadar kahramanlık destanları bu toprakların her zerresine yazılmıştır. Devletimiz şehit yakınları ve gazilerimize çok önemli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları, kahramanlarımızın bize emanetidir. Emanete gözümüz gibi bakmak boynumuzun borcudur. Şehit aileleri ve gazilerimiz için yapılan uygulama ne kadar iyi olursa olsun yetersiz kalmaya mahkumdur. Bu nedenle onların isteklerini yerine getirmek bizim için bir borç olmaktan öte şereftir” dedi.

Hastanede şehit aileleri ve gaziler için destek birimi oluşturmanın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden alınan bilgilerin hastane bilgi yönetim sistemine tanımlanarak hastanenin tüm alanlarında iş ve işleyişi kolaylaştırıcı hizmete erişimi arttıran uygulamaların hayata geçirildiğini kaydeden Başhekim Zehir, “Şehit aileleri ve gazilerine borcumuz hiçbir zaman bitmeyecektir. Hayatın her alanında onların işlerini kolaylaştırmak millet olmanın görevidir. Kurulan birimin hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.