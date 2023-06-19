Çorum'da sel: Dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde sağanak yağışın ardından yaşanan selde dereler taştı, tarım arazileri ise zarar gördü.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kuvvetli sağanak hayatı felç etti. Öğle saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası ilçedeki dereler taşarken, tarım arazileri de sular altında kaldı. Sağanak yağış sonrası ilçe merkezinden geçen Yazır Deresi'nin debisi yükseldi. İlçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Yağışın ardından Boğazkale Kaymakam Vekili Nazmi Yücel, Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, su baskınlarının yaşandığı ilçeye bağlı Evci, Çarşıcuma ve Örenkaya köylerinde incelemelerde bulundu. Boğazkale Belediyesi ekiplerinin merkez ve kırsalda çalışmaları devam ederken belirli aralıklarla yağışın devam ettiği ilçede bulunan Evci Barajı'nda tedbir amacıyla su bırakıldığı öğrenildi.