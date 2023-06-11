Çorum'da sel suları köprü kalıbını sökerek Kızılırmak'a sürükledi

Çorum’un Osmancık ilçesinde sağanak sonucu çaydan gelen sel suları köprü kalıbını sökerek Kızılırmak’a sürükledi.
Çorum'un Osmancık ilçesinde sağanak sonucu çaydan gelen sel suları köprü kalıbını sökerek Kızılırmak'a sürükledi.
Osmancık'ta saat 16.00 sıralarında gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle bazı yollar sular altında kalırken, Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi. Çaydan gelen sel suları köprü yapım çalışmaları sırasında yapılan köprünün kalıplarını sürükledi. Kalıplar sel sularına kapılarak Kızılırmak'a sürüklendi.