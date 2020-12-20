Çorum'da sessizlik hakim

Çorum'da, korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Çorum'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı Cuma gününden itibaren kısıtlamadan muaf olan ve çalışanlar dışında Çorumlular evlerinde kalmaya devam etti.

Emniyet güçleri kısıtlamayı denetlemek üzere mesai yaparken, yapılan yol kontrol uygulamaları ve devriyelerle ihlallerin önüne geçiliyor.