Çorum'da “Sıfır Atık Projesi” toplantısı

Merkez ilçe okul ve kurumlarda belirlenen proje sorumlularının katılımıyla yapılan toplantıda proje kapsamında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir ülke ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık Projesi' başlatıldığını hatırlattı. Tophan, dünyada gelişmiş pek çok ülkenin bu alanda başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, Türkiye'nin de bunu başarmak zorunda olduğunu ifade etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıfır Atık Projesi Sorumlusu Erdem Önal ise, dünyada çevre sorunlarının ortaya çıkışı ve çözüm yollarının ekonomiye etkisi hakkında sunum yaptı.