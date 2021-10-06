Çorum'da silahlı kavga, 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Mecitözü ilçesine bağlı Geykoca köyünde meydana geldi. İddialara göre, aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen C.E., ile R.T.(55) arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine C.E., R.T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. C.E., olay esnasında R.T.'nin yanında bulunan ve iddiaya göre kavgayı ayırmaya çalışan H.K.(24)'yi de yanında taşıdığı silahla bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan R.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi de yaralayan C.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.