İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum’da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Çorum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı.


Olay, Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirtilen Y. K. (46), ve H.K arasında tartışma çıktı.


Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. üzerinde taşıdığı tabanca ile Y.K.'yı bacağından vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli H.K. kaçarken, yaralı Y. K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından H.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.