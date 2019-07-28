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Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.S. ile U.K. ve M.E. Buharaevler Kavşağı'nda karşılaştı. İddialara göre T.S., yanında bulunan pompalı tüfekle U.K. ve M.E.'nin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. U.K. ve M.E. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T.S'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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