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Çorum'da silahlı kavga: 2 yaralı

Çorum’da bir lokalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da bir lokalde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir lokalde meydana geldi. İddialara göre, lokale gelen bir grup müşteri ile işletmeci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile silahların çekildiği olayda A.U. (59) ve Ö.U. (31) vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, silahla yaralama olayını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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