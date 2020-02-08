Çorum'da sokak hayvanları aç kalmasın kampanya başlatıldı

Çorum'da 75. Cumhuriyet Ortaokulu, İkbalevler ve Buharaevler Anaokulu tarafından Etwinning, “Doğa Dostu Çocuklar Gülümsesin Ağaçlar” projesi kapsamında soğuk kış aylarında sokak hayvanları için bir kap yemek kampanya başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde vatandaşların yoğun olduğu halk otobüslerine ve duraklarına hazırlanan etkinlik afişlerini kendi elleri ile asarak kampanyayı başlatmış oldular.

Proje kurucularından 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Öğretmeni Yıldız Madak, Doğa dostu çocuklar gülümsesin ağaçlar projesi kapsamında kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmamaları adına sevimli dostlarımız soğukta aç kalmasın diye böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Proje hakkında da bilgi veren Elif Murat, doğa ve hayvan sevgisinin ele alındığı projeyi 5 Bulgaristanlı öğretmen olmak üzere 37 öğretmen ile yürütüldüğünü söyledi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden proje ortağı İkbalevler Anaokulu Müdür Yardımcısı ve proje ortağı Leyla Külcü'de "Sevimli dostlarımız soğukta aç kalmasın" etkinlik afişlerini Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Geylani, ARGE eTwinning sorumlusu Sümeyra Tozlu, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergüleç, Buharaevler Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal, otobüs durakları ve otobüslere afişlerimizi asarken verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.