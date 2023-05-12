Çorum'da sokak hayvanları için hastane yapılıyor

Her türlü donanımın düşünüldüğü hayvan hastanesi sahipsiz sokak hayvanları için hizmet verecek.

Türkiye'ye örnek olacak projeyi Çorum'a kazandıran belediye, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayvan hastanesi yapılıyor. İki ay önce temeli atılan projenin inşaat çalışmaları devam ediyor. Hayvan hastanesi inşaatı tamamlandığında, sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet vermek için önemli bir merkez olacak.

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili olarak çok önemli çalışmalardan birisine daha imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Burada ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina odaları, muayene odaları, bir hayvan hastanesinde ne olması gerekiyorsa, hangi cihazlar ve donanım olması gerekiyorsa bunları bünyesinde barındıracak şekilde muazzam bir hayvan hastanesini, Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi şehrimize kazandırıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarının her türlü tetkik, tedavi ve bakımları uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak” dedi.

Başkan Aşgın, seçim öncesi vaat ettiği bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.