Çorum'da soya fasulyesi üretiminin teşvik edilmesi ve destek verilmesi için çağrı

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, kentte 400'ün üzerinde endüstriyel ürünün üretiminde kullanılan ender tarla bitkilerinden soya fasulyesinin üretiminin teşvik edilerek, ekim yapan çiftçilere teşvik desteği verilmesi çağrısında bulundu.

1970'li yıllarda Gümüşhacıköy ve çevresinde soya ekimi yapıldığını ancak üretilen ürün elinde kaldığı çiftçilerin mağduriyet yaşadığını dile getiren Başkan Özkubat, “Bundan dolayı bölgede maalesef kimse soya ekimi yapmamış. Soya fasulyesi fazla emek istemeyen, çok fazla zahmeti bulunmayan mısır mibzeri ile ekimi yapılabilen biçerle de hasadı yapılan sadece bir iki defa sulama gerektiren bir ürün. Ürünün 80-90 günlük üretim süresi olduğu içinde ikinci ürün olarak ekilebilir. İyi yönlerinden bir tanesi de bölgede Amasya'da, Çorum'da soya fasulyesinin işlenebileceği tesisler bulunuyor. Ürün pazarı da hazır” dedi.

“Ürünün fiyatı bu yıl 510 dolara yükseldi”

Geçen yıl 400 dolar olan ürün fiyatının bu yıl 510 dolar seviyesine çıktığını açıklayan Özkubat, "Dolar bazlı olarak rahatlıkla satılabilecek bir ürün. Bu ürün ülkemizde ve Çorum'da ekilmesi için farkındalık oluşturacağız. Hedeflerimizden bir tanesi de Çorum'da soya fasulyesinin üretilmesi. Çünkü bu ürünün yüzde 90'nı ülkemize ithal olarak geliyor. Tam bir protein kaynağı. Her türlü üründe, gıda maddelerinde karışım olarak kullanılabilir. Hayvan beslenmesinde yüzde 10 ila 20 oranında kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Çorum'da üreticilerin ikna edilmesi ve ardından üretimde başarılı olunduğunda soya fasulyesinin ikinci ürün olarak çok büyük katkılarının olacağını dile getiren Özkubat, şunları kaydetti:

“Çünkü soya fasulyesi ekim yapıldığı alanda toprağa azot bırakarak toprağı dinlendiriyor. Ülkemizde ve Çorum'da soya fasulyesi üretiminin artması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan talebimiz soya fasulyesinin teşvik kapsamına alınarak desteğinin artırılması. Devlet desteği verilirse soya fasulyesi üretimi artar. Neredeyse tamamı yurt dışından gelen soya fasulyesinin ülke ekonomisine büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Ürünü kendi tarlama ekerek çiftçilerimizin ve bölgedeki üreticilerin bunu görmesini sağladık. Biz bunu ikinci ürün olarak ettik. Ben bir çiftçi değilim. Buna rağmen ben bu ürünü elde ettiysem çiftçimiz daha başarılı olacak daha fazla ürün üretecektir.”