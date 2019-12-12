Çorum'da süne ile dut ağacı dikerek mücadele edilecek

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, “köylerimizde süne ile etkin mücadelelerden biri olan biyolojik mücadeleye katkı sunmak, ayrıca unutulmaya yüz tutan dut kültürünü yeniden oluşturmak için böyle bir projeyi ilk adım olarak Çorum merkezde 200 köye 3000 adet dut fidanı dağıtılarak meralarda çeşme başlarına dikimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dikilecek fidanların bakım ve korumasının muhtarlarımız tarafından en iyi şekilde yapılacağına inandıklarını belirttien İl Tarım Müdürü Sarı; Dutun insan sağlığı için çok faydalı olduğunu, antioksidanlar sayesinde kanser riskini azaltığını, kan basıncını dengelediği, kansızlığı önlediğini, kan şekerini dengeleyerek karaciğer ve böbrekleri toksinlerden arındırdığını, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olduğunu, kolesterol seviyesini dengede tuttuğunu, bağışıklık sistemini güçlendirerek cilt sağlığında ve ağız yaralarının, aftların geçirilmesinde çok faydalı bir meyve olduğunu söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan'da, “Böyle faydalı her projenin içinde olacakları ve oda olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını belirtti.

Muhtarlar da söz alarak dut ağacı dikilmesinin çok faydalı olacağını belirtterek köylerinde yaşadıkları sorunları dile getirip çözüm önerileri aldılar. Böyle bir projenin uygulanacak olmasından dolayı İl Tarım Müdürlüğüne, Ziraat Odası Başkanlığına ve Ticaret Borsasına teşekkürlerini ilettiler.