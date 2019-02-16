Çorum'da süne ile etkin mücadele edilecek

Çorum'da süne zararından dolayı yaşanan kayıpların önlenmesine yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ticaret Borsası ev sahipliğinde Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında yapılan toplantıda süne ile mücadelesinin etkin yapılması için çözüm önerileri ele alındı. Süne popülasyonunun iklim koşullarına göre her yıl farklılık göstermesi, yoğunluğunun ekonomik zarar eşiğinin altında kalması verdiği zararın daha düşük seviyelere indirilmesi için süne yumurta parazitoidi sinekler için yaşam ortamları oluşturulması ve doğaya salınması, yine sünenin doğal düşmanı olan keklik ve bıldırcın gibi kuşların doğaya salınması, dayanıklı çeşitlerin yetiştirilmesi ve sertifikalı tohumluk kullanımının yaygınlaştırılması, çiftçi eğitim çalışmalarında süne zararı konusuna ağırlık verilmesi gibi önlemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, süneden kaynaklanan zararın önüne geçilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar hakkında yaptığı sunumun ardından borsa olarak lisanslı depoculuk ve süne zararının tespiti için laboratuvar kurabileceklerini açıkladı.

Sünenin buğdayda emgi yapması esnasında salgılamış olduğu proteaz enziminin gluten bağlarını zayıflatarak unun kalitesini düşürdüğünü dile getiren Hatap Değirmenleri İşletme Müdürü İlknur Temiz ise, “Üreticilerimiz arazilerin parçalı ve küçük olması, uygun alet ekipmana sahip olmaması, bilgi eksikliği gibi sebeplerle üretime gerekli özeni gösteremiyor. Üreticilerimizin bilinçlendirilmesi ve ilgisiz tavrının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, 2019 yılında süne ile etkin mücadele edebilmek için tüm taraflar ile mevcut durumu ortaya koymak ve yapılabilecek çalışmalar hakkında görev dağılımı yaptıklarını belirterek, hedeflerinin Çorum'da buğday kalitesini artırmak olduğunu ifade etti.