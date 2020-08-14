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Çorum'da şüpheli valiz paniği

Çorum’da bir otobüs durağında unutulan ve hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan şüpheli valizden elbise çıktı.

Çorum'da bir otobüs durağında unutulan ve hareketli dakikaların yaşanmasına neden olan şüpheli valizden elbise çıktı.


Olay, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otobüs durağı önünde valiz ve poşet gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, kontrollü şekilde açıldı. Şüpheli valizin içinden elbiseler çıktı.


Bu arada polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulunurken, birçok kişinin uyarılara aldırış etmeyerek valizin açılmasını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalışması dikkat çekti.

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