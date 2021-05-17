Çorum'da tam kapanma sonrası dikkat çeken yoğunluk

Çorum'da tam kapanma sonrası cadde ve meydanlarda dikkat çeken yoğunluk oluştu.

Türkiye genelinde korona virüs vaka sayılarının artmasıyla beraber 29 Nisan'dan itibaren tam kapanma sürecine geçilmişti. Bugünden itibaren kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlaması da hafta içi belli saatlerde yeniden kaldırıldı.

Tam kapanma sonrasının ilk gününde Çorum'un Sungurlu ilçesinde ana caddelerde oluşan yoğunluk gözlerden kaçmadı. Havanın da ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sokağa akın etti. Vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman metrelerce olan kuyrukta vatandaşların sosyal mesafe kurallarını ise dikkat etmediği gözlendi.

Öte yandan tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte ilçedeki esnaflarda kepenklerini açarak tekrar işbaşı yaptılar.