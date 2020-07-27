Çorum'da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Çorum merkez ve Osmancık ilçesinde yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

Elinde tarihi eser olan 2 kişinin Osmancık'ta tarihi eser satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçen KOM ekipleri, takibe aldıkları şahısları Osmancık ilçesi Osmangazi Caddesi köy yolları üzerinde 3 kişiyle buluşup, pazarlık yaparken yakaladı. Şahısların üzerinde ve çantalarında yapılan adli arama sonucunda 220 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Şüpheli 5 kişi gözaltına alınırken, Müze Müdürlüğü görevlileri ile yapılan görüşmede eserlerin Bizans Dönemine ait olduğu belirlendi.

Çorum il merkezinde düzenlenen bir başka operasyonda ise bir şahıstan satılmak üzereyken 24 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar ve ele geçirilen tarihi eserlerle ilgili 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.