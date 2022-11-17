Çorum'da tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca; Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ve İzinsiz Kaçak Kazı olayları ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında yapılan çalışmalarda 15 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile İzinsiz Kaçak Kazı olayı ortaya çıkarılırken, bu olaylarda toplam 46 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından sorumluluk bölgelerinde yapılan operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler, Çorum Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarihi değerleri korumak ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde faaliyetlerin aralıksız devam edildiği ifade edildi.