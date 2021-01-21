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Çorum'da tarihi sokak çeşmelerinin suyu yeniden akacak

Çorum’un kültür ve tarihini ayağa kaldıracak projelere imza atan Çorum Belediyesi, yapacağı çalışmayla tarihi sokak çeşmelerini tekrar kente kazandıracak.

Çorum'un kültür ve tarihini ayağa kaldıracak projelere imza atan Çorum Belediyesi, yapacağı çalışmayla tarihi sokak çeşmelerini tekrar kente kazandıracak.


Çorum'un turizmine katkı sağlayacak önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sokak çeşmelerinin ihyasına yönelik çalışmaları da çok önemsediklerini söyledi.


Kültür Yolu Projesinin Çorum tarihini yansıtacak çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Çorum'u kültür ve turizm merkezi haline getirecek projelerimiz tamamlandığında şehrimiz turistler için cazibe merkezi olacak. Şehrimizin cadde ve sokaklarında çoğu kullanılamaz halde Osmanlı ve Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden kalma tarihi sokak çeşmeleri var. 7 noktada bulunan tarihi çeşmelerinden yeniden suların akması için restore çalışmalarımızı başlattık. Tarih kokan bu çeşmeleri kısa sürede restore ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

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