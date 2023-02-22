Çorum'da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum'da kontrolden çıkan otomobil takla atarken, sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Genel Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Çorum İl Temsilcisi Gazeteci Hacı Odabaş yönetimindeki 19 EU 888 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Odabaş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.