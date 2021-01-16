İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çorum'da trafik kazası

Çorum’da bir çöp kamyonu, 1 Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.

Çorum'da bir çöp kamyonu, 1 Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden şahsın Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel olduğu öğrenildi.


Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Mecitözü Karayolu'nda meydana gelmiş Erkan Temel(42)'in kullandığı 34 JL 601 plakalı otomobil, Nebi Ersever(55) idaresindeki 42 EDF 18 plakalı TIR ve Yaşar Seçkin(48) idaresindeki Mecitözü Belediyesi'ne ait çöp kamyonu Elvançelebi mevkiinde çarpışmıştı.


Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücülerden Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Mali İşler Şube Müdürü Erkan Temel, olay yerinde hayatını kaybetmişti.


Yaralanan diğer sürücüleri ise olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardında Çorum'da bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.